大溪警方表示，這起事故造成22歲陳姓騎士擦傷，肇事原因仍待進一步釐清。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

知名南韓實況直播主「企鵝妹」近日來台展開徒步環島行程，吸引許多粉絲關注，但昨日下午她前往大溪老街途中，卻遇到驚險一幕，意外目擊左轉轎車疑未禮讓直行機車，導致2車在她面前發生碰撞，讓她嚇得直呼「歐買尬！」桃園市大溪警分局表示，這起事故造成22歲陳姓騎士擦傷，肇事原因仍待進一步釐清。

企鵝妹6日要從桃園前往大溪老街，傍晚5時許行經大溪區仁和路2段548巷口時，目擊車禍在距離她不到1公尺處發生，讓她脫口直呼「Oh my God！Holy！Accident！」現場畫面曝光後也引起網友熱議，不少鄉民表示「馬上體會到台灣特色」、「終於等到了，台灣日常」、「地獄交通實錄」、「行人地獄、世界直播」、「連續幾天在路上10小時，沒看過車禍才奇怪」。

對此，大溪警方表示，當時30歲游姓男子駕駛黑色休旅車，欲在此路口左轉，在等待對向來車通過時，疑似一度拿起手機拍下企鵝妹身影，接著左轉時疑未注意對向車況，當時在對向直行的陳姓機車騎士，雖長按喇叭，仍閃避不及，整個人當場撞飛，造成手腳都有輕微擦傷。

警方表示，詳細肇事原因仍待調查釐清，也呼籲民眾使用各類交通工具都應隨時注意前方動態，若遇有視線死角或經過交岔路口處，皆應減速慢行，才能保障安全。