近日傳出美國總統拜登擬使用緊急授權，供台價值5億美元的武器援助，國民黨立委江啟臣今（7）日對此表示，實際上會從哪方面落實應待台美雙方討論，重點是美方交貨期程延宕的問題，對此還是要有具體的解決辦法，因此後備動員、戰力保存等項目短期內可能都比武器採購更務實。

江啟臣說，近期關於台美軍事合作，除了武器軍購外，還有許多討論，例如建立區域緊急庫存，部隊、人員合作訓練，後備能量建立等。因此拜登政府實際上會從哪一方面落實，應待台美雙方具體討論達成共識。

針對軍購案交付延宕，江啟臣表示，美國國防部去年雖組成「老虎小組」掌控軍售進度，重點是台海情勢嚴峻，原訂交貨期程一再延宕，不利我建軍備戰之規畫，所以對於延遲交貨的替代方案，還是要有具體的解決辦法。

他強調，即便美方願意啟動軍援方案，不過許多武器裝備我方想要，但不見得美方同意供售，且武器裝備採購大都涉及產線排程問題，頂多是將庫存的彈藥先提供跟台灣，因此若有此筆預算，投資眼前最迫切急需建立的項目，例如部隊人員協同作戰訓練，資訊鏈結、後備動員、戰力保存等，短期內可能比武器採購更為務實。