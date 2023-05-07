屏東縣長周春米與帥氣無人機合影。(屏縣府提供)

屏東無人機飛行場為全國第一個由公部門投資興建的無人機合法考照場，二期工程在今年4月完工，除增設車道鋪面、重新繪製考場標線等優化原飛行場品質工程，縣府同時取得七河局同意許可設置照明、停車場、公共廁所等硬體設施。

工程總經費達新台幣1843萬元，施作面積為2864平方公尺。屏東縣長周春米前往視察時，親自體驗用飛行員的視角操控無人機，體驗飛行的快感和刺激。

周春米表示，無人機運用越來越廣泛，無論是軍事國防、地形地質探測、農業、救災等，都能運用無人機完成，因此無人機的專業考照日益重要，縣府設立全國第一個由公部門投資興建的合法考照場，並委由屏東縣無人機協會管理，回應全台各地廣大飛友的期盼與需求。

屏東無人機飛行場位在東港溪畔近新潮州大橋，鄰近台88線快速道路及台1線旁，交通便利，而且可以遠眺北大武山、臨東港溪，考生及遊客們除了可以欣賞無人機翱翔天際的英姿，同時還能欣賞大自然美景，希望透過完善的服務設施，提供大家更舒適的使用空間，也能吸引更多玩家及遊客前來使用，讓飛行場成為屏東戶外休閒娛樂的新選擇。

屏東縣政府交通旅遊處表示，此飛行場是全台唯一由政府單位建設的25公斤以下級別無人機考場，場內設有長度達200公尺、寬度達15公尺的定翼機考場，及長40公尺寬45公尺的多旋翼機考場，自2021年1月17日正式啟用以來術科考照人數361人，通過人數318人，合格率約為88％，目前以多旋翼機考試為主，預計今年定翼機考場會開始開放考試。