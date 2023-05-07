獨居於桃園市八德區的66歲陳姓老翁，因患有身心及肢體障礙，4日上午獨自一人從住家走了約15公里來到龍潭區中興路，因天氣炎熱，加上表達能力有限，無法即時向外求援，獨自走了近一天一夜導致體力不支呆坐於路旁，幸虧龍潭分局的暖心警員，即時發現呆坐於路旁的陳姓老翁異常狀態才及時獲救。

龍潭警分局中興派出所警員邱春松及警員冷柔萱，5日晚間6時許執行巡邏勤務，行經龍潭中興路時，見有一老翁呆坐於路旁且身體不停顫抖著，又該道路行經車輛較多，員警擔心易衍生危險，主動上前了解老翁狀況，但老翁遲遲無法正常表達，只能先將該名老翁先行帶往派出所休息查證身分，以確保其安全。查證後發現老翁為失蹤人口，隨即以電話聯絡其家屬前來派出所撤尋。

經了解，平時老翁獨居於八德，家屬平日有空皆會前往探訪父親，但於4日下午前往老翁八德住所時，卻不見父親蹤影，找尋近一天還是不見父親蹤跡，才趕緊至老翁住所所轄派出所報案協尋。

家屬也表示，老翁年邁又患有身心及肢體障礙，若單獨一人在外無維生能力，幸虧中興所警員巡邏時即時注意到老翁，才得以讓老翁安全返家，家屬頻頻致謝並讚許人民保母為民服務之舉。

警方提醒，若家中有60歲以上或其它符合申請條件資格之長輩，可至家中附近區公所申請愛心手鍊，讓長輩隨身配戴。如此一來當民眾發現路上迷途長輩時，可透過愛心手鍊上24小時之服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡家屬或通知就近派出所協助處理。