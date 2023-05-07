台灣學生聯合會指高雄餐旅大學長年侵害學生各項基本權利，包括服裝儀容、宿舍門禁晚點名。高餐大表示，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，秉持與產業規格、國際教育對接，且在招生簡章及入學通知書皆有載明相關規定，學生入學前皆已知悉。

台灣學生聯合會發文指，「服儀、宿舍晚點名、勞作教育，國立高雄餐旅大學荒謬校規踐踏學權」。依照「學生服儀禮節輔導實施辦法」，學生入校必須穿著校服，否則予以處分。儀容部分，高餐規定不得染非自然髮色之顏色，否則須回復處理；男生頭髮不可過長（前不蓋眼、不留鬢角、側不過耳、後不過衣領）；甚至規定男生不可留鬍子。

另外，還規定日間部大一學生強制住宿，且不分年級，學期中退宿將記過處分，晚上會進行集合點名，且實施夜間門禁宵禁；如需外宿則有限次數，必須主動提出申請。同時高餐實施勞作教育，一、二年級學生須於一周內若干日的早上06：40進行晨掃。若違反以上規定皆以校內獎懲辦法議處。呼籲立委與各界關注高餐現況，《大學法》亦應儘速啟動修法。

針對質疑，國立高雄餐旅大學表示，於招生簡章及入學通知書，對相關規定皆有載明，學生入學前皆已知悉，各校皆有其秉持的教育理念及文化養成因素，望外界以開放、尊重態度看待。

高餐大表示，事實上，本校學生於校內非專業課程期間已開放學生可以休閒服混搭，而服儀、宿舍相關規定也不斷與同學溝通，並朝更人性化管理調整。考量住宿同學安全，於周日至周四晚間2300進行點名，學生若有需要可請假。

校方強調，考量觀光餐旅及航空業皆有其服儀專業素養規定，以2023年獲得QS世界大學「餐旅及休閒管理領域 (Hospitality ＆ Leisure Management) 」學科評比前三名的瑞士旅館管理大學（Swiss Hotel Management School SHMS)，以及世界上第一所酒店管理學院一洛桑酒店管理學院 (Université de Lausanne UNIL) 也有制服規範。秉持與產業規格、國際教育對接校準的高餐大，今年也榮獲QS全球排名第38，亞洲排名第5，均是秉持專業信念，不斷超越進步的成果。