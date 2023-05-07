警政署近期行文要求全國警局招募18至40歲青年加入義警或民事防護行列，協助重大災害搶救、支援軍事勤務。對此，民眾黨立委邱臣遠認為，此舉未先做朝野溝通就先斬後奏，反而引起反彈，他建議，行政院國土安全辦公室應提升為國土安全部，規畫適當人力、預算才能事半功倍。

邱臣遠說，近日傳出蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，警政署行文下令全國警察局總動員，召募18至40歲青年加入義警或民防行列，甚至有警察在下班時間被動員到捷運站宣傳「衝業績」。而根據召募文宣，民力任務除參與全民防衛演習，協助交管、避難及災害搶救、並包括支援軍事勤務。

邱臣遠表示，由於兩岸情勢緊張，美國不止多次示警，並積極協助台灣提升戰備能力，包括軍售、提升教召及訓練方式，並強烈建議我方延長義務役兵役等等。而國安體系除由國防部積極推動相關提升軍備任務外，也提出全民防衛動員法的修法，卻爆發出溝通不足的爭議。另一方面，行政院也積極提升基礎關鍵設施防護能力，包括提出22項保護法案，擴編保二總隊，並接受軍事訓練，以執行保護關鍵基礎設施相關任務；現在又傳出全國警察局總動員積極招募青年，建立民防系統執行包括支援軍事勤務等四大任務。

邱臣遠認為，面對兩岸情勢緊張、全球都非常關注台海局勢的情形下，積極提升戰備及全民防衛本就具備充足的正當性，朝野政黨與立委都全力支持，因此包括國防部大幅提升2023年公務預算及提升海空軍戰力特別預算，通通迅速獲得審議通過，另外義務役役期延長一年也無異議通過，可說是照單全收。

邱臣遠指出，但包括警政署保二總隊擴編並接受軍事訓練，以及全國警察局總動員招募青年加入民防作業，行政院卻重蹈全民防衛動員法修法溝通不足的覆轍，在未作朝野充分溝通的情形下就先斬後奏，反而引起警察及在野黨反彈。

邱臣遠建議，國安體系及國土安全辦公室應記取教訓，利用民氣可用的有利情勢，做好朝野溝通，化解阻力，積極推動戰爭及恐攻相關準備工作；而針對建立全民防衛與維護基礎關鍵設施，不應把壓力轉嫁給警察等基層人員，行政院國土安全辦公室也應提升為國土安全部，規畫適當的執行人力與預算，才能事半功倍達成任務。