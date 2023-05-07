台北市內湖、南港區立委選戰，藍綠有望再度上演「雙姝對決」，國民黨議員李彥秀近來頻以內湖托嬰中心虐童一事，批評民進黨立委高嘉瑜還在睡，雙方火藥味濃厚。對此，高嘉瑜7日受訪再批，李彥秀不應該將虐童事件當作政治籌碼，「自己的工作沒做好，反而做政治鬥爭」，整天只想著選舉。

高嘉瑜上午於東湖慈后宮旁受訪表示，她對內湖發生虐童事件相當訝異，大家都非常心痛，據她了解，相關虐童影片都已送給警察局，但李彥秀卻將此當作政治籌碼，對她做攻擊，「我覺得這非常不應該」，建議作為市議員的李彥秀先去監督台北市政府，落實相關監管工作。

高嘉瑜批評，李彥秀半年選了3次，既要選議員，又要選議長，還要選立委，「等於是正事不做，整天只想著選舉」，2019年時她便以市議員身份質詢台北市政府，應該要求托嬰中心留存6個月的相關畫面，同時建立遠端即時連線機制，方便家長即時監控，當時還是立委的李彥秀有跟進相關內容，並提了臨時提案，但在立法院審議相關條文的時候卻不在現場。

由於台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意加入港湖立委戰局，外界認為泛綠陣營恐面臨分裂，高嘉瑜表示，很明顯地，李彥秀每天都在拉抬所謂的「第三人」，藉此保送國民黨，可說是「司馬昭之心路人皆知」，她將努力站穩腳步、跨大基礎，為民進黨守住港湖區這關鍵一席，力求國會過半，這對2024選舉非常重要且關鍵。

媒體追問，英系是否有在背後暗助吳欣岱，她否認說「這部分我是沒有看到啦」，而選舉過程中的許多風雨都會過去，等到民進黨正式提名，總統候選人就是賴清德，內湖南港就是高嘉瑜，大家都會團結一致。