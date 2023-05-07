越南計劃在2030年，將發電能力提高一倍以上。為實現目標，當地政府降低了對海上風力發電的目標，並將高度依賴煤炭。

據路透社報導，根據越南政府網站上公布的計劃內容，全國的總發電量預計會在2030年，達到158兆瓦，超出早前預估，也比2020年時的69兆瓦還要高。

然而，根據計劃內容，到了2030年，越南燃煤電廠的總發電量將從2020年底的21.4兆瓦提高到30.1兆瓦，佔總發電量的19％，進而成為當地最大的電力來源。