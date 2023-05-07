台南市永康警分局永信派出所警員救下受困遮雨棚的柴犬。（永康警分局提供／洪榮志台南傳真）

受困遮雨棚的柴犬被救下後神情愉悅。（永康警分局提供／洪榮志台南傳真）

天降柴柴？台南市永康區居民發現自家2樓的遮雨棚，不知何故出現1隻柴犬，隔著柵欄與他對望，還不斷哀鳴，情況十分可憐。警方接獲居民通報後，不僅迅速到場救下柴犬，還幫柴柴找到主人領回。

永康警分局永信派出所警員許仲和、陳冠甫5日執行上午10至12點的巡邏勤務時，10點42分突然接獲53歲吳姓男子報案，指稱復華十街2樓住處的遮雨棚上，突然出現1隻柴犬，還不斷哀嚎，十分可憐，讓他束手無策。

警方到場果然發現真有1隻柴犬，佇立於脆化的遮雨棚上方、險象環生，即會同吳男到2樓展開營救。因當時高溫炎熱，員警擔心柴柴有脫水之虞及跌落的可能，於是嘗試先安撫柴柴，再從2樓陽台的防盜窗，成功將柴柴抱下。

隨後，2名警員還逐一按周邊住戶的門鈴詢問，循線發現是鄰居傅姓民眾的母親所飼養。飼主看見走失的愛犬時，頻頻揮手、笑容燦爛，十分感謝警方的協助。

飼主表示，該柴犬應該是從住家2樓陽台縫隙鑽出跑到屋頂，再跳上鄰居的遮雨棚。

永康警分局長甘炎民強調，雖然救助犬隻並非警察的本業，但同仁評估迫切及可行性，即時協助受困犬隻脫困，並幫助找到飼主，防止後續危險發生，不僅發揮同理心，也展現警察的服務熱忱。