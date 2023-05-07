南部大雨狂炸，雨區持續擴大，氣象局發布苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣山區、澎湖縣、金門10縣市大雨特報，同時水利署對台南七股發布二級淹水警戒，3小時內可能積淹水。氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，強烈雷雨帶進逼中，台南、北高雄小心瞬間大雨。

氣象局發布10縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局發布10縣市大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日苗栗至彰化、南投、嘉義、台南、金門、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

水利署也發布台南二級淹水警戒，3小時內可能積淹水。氣象達人彭啟明在臉書表示，台南地區出現密集閃電訊號，有劇烈雷雨，中午前要注意大雷雨。臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，台南、北高雄注意，強烈雷雨帶進逼中，注意瞬間大雨、雷擊、強風。

氣象局指出，今天受鋒面影響，全台有雨，特別是中部以北有局部大雨發生機率，對流雲系發展旺盛時，會伴隨雷擊，請多留意。