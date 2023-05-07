新竹縣竹北市「豐采520」建案工地發生5次路基塌陷，更造成特斯拉轎車陷落天坑，國民黨立委林思銘今表示，他支持建案附近居民針對天坑事件發起連署，並強調，縣府專案小組目前只有4位外部專家，有所不足，應擴大邀請各公會參與，並以最高安全標準審核復工申請。

林思銘指出，針對建案造成天坑事件，新竹縣政府應盡速進行鑑定、改善並加強監管，才能讓居民能夠住得安心。

林思銘表示，包括發照單位新竹縣政府及養護單位竹北市公所，首先應盡速完成事件調查與檢測，以最安全、嚴謹的方式回填道路坑洞，維護用路人行的安全。

林思銘說，新竹縣政府應責成建設公司以「豐采520」為中心，大規模向外輻射施作透地雷達探測，確認問題區域地質狀況，該回填的回填、該補強的補強，確保事件不再發生。

林思銘強調，縣府專案小組僅有4位外部專家是不夠的，應盡速徵詢並擴大邀請建築師公會、土木技師公會、大地技師公會與水利技師公會參與，以最高安全標準審核該建案的復工申請。

林思銘呼籲，法務部應責成新竹地檢署，針對新竹縣政府去年8月「豐采520」第3次坍塌事件後函送偵辦案件，加速偵辦，以協助釐清責任，防止危害繼續擴大。