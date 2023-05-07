台中市政府交通局為讓行人過馬路更安全，在南區行人穿越道試辦 「感應式照明」，綠燈時，若感應到有行人穿越馬路，照明燈會立刻亮起，提醒汽機車駕駛注意，今年將分階段在20多處行人穿越量大的路口評估設置。

交通局長葉昭甫指出，為供應行人基本照明，提高路口辨識度，在南區建國北路與文心南路口建置行穿線感應式照明，燈座附設在交通號誌桿，配合綠燈時段行人通過路口時運作，讓汽車駕駛與機車騎士夜間視線不佳時能提前注意到行人。

常於交通尖峰參與協勤的義交表示，南區建國北路與文心南路口因鄰近大學與醫院，還有密集住宅區，夜間時段行人頻繁穿越馬路，照明燈從高處往下照，增加行人過馬路的安全性。

南區公所區長陳佩玉指出，經由LED感應照明燈協助，讓走在行人穿越道的民眾具移動識別功能，交通局建置結合智慧功能的照明設施，發揮「人一走來，燈光就亮起」效果；南區樹德里長余銘記表示，文心南路是串接大里區與南區的重要道路，尤其在建國北路的交叉路口，兩旁都有醫療院所還有通勤學生，穿越馬路的人潮眾多，感應式照明，對夜間行人過馬路很有幫助。

葉昭甫指出，交通局在南區試辦後，評估確能提升行人的安全，尤其夜間光線不佳時，LED感應照明燈照亮行人通行的位置，增加駕駛能見度，在綠燈秒數倒數7秒時，感應式照明開始閃燈，達到提醒行人的效益。今年將針對行人穿越量大的路口，逐步擴大設置地點分階段執行。