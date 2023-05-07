高雄市左營區崇德路與博愛路口一棟約2層樓高的建物，今天中午12時發生約6米高的施工鷹架突然倒榻倒，警方目前正趕到現場交通指揮及瞭解狀況，初步了解有3輛車受損，無人受傷。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

目前警方已於派員暫時封閉崇德路段（東起文強路、西至博愛三路口）實施交通管制中，並通報警察廣播電台，請用路人注意安全。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市左營區崇德路與博愛路口一棟約2層樓高的建物，今天中午12時發生約6米高的施工鷹架突然倒榻倒，警方目前正趕到現場交通指揮及瞭解狀況，初步了解有5輛停放路旁車輛被壓住，無人受傷，由於當時突然下起一陣大雨，是否因雨勢影響或是其他原因造成，警方正釐清瞭解中。

目前警方已於派員暫時封閉崇德路段（東起文強路、西至博愛三路口）實施交通管制中，並通報警察廣播電台，請用路人注意安全。