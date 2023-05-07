曾文水庫7日上午施作增程型焰彈增雨作業。（南水局提供／程炳璋台南傳真）

台南市7日上午開始降雨，雨勢從10時許增強，直到中午全境降雨，曾文水庫累積降雨量已有33釐米，南化也有11.5釐米，南水局宣布是今年以來曾文集水區最大場降雨，台南市區居民感受暴雨興奮表示「終於突破結界」。

台南市今年從春雨到梅雨等幾波鋒面都未帶來大幅降雨，上波梅雨竟出現雲層繞過台南上空的雷達回波圖，被網友戲稱「台南上空出現結界」。

台南市旱象未除，農民連灌溉水都有問題，民眾引頸期待7日這波梅雨能真正天降甘霖。台南市各行政區上午10時許雨勢開始增強，各區網友紛紛互報「喜訊」，並關注「雷達回波圖」稱「來一波大的吧」、「水庫喝水中」、「終於下雨了」。

南區水資源局宣布曾文水庫集水區累積雨量到7日中午已有33釐米，南化水庫也降下11.5釐米的雨勢，時雨量也從上午10時許起逐漸增強。

根據南水局統計，曾文集水區今年以來最大場降雨為4月20日的梅雨，總計下了29.2釐米，7日到中午的降雨量已是今年以來曾文水庫集水區最大場降雨，南化水庫降雨也有斬獲，另外還可依賴高雄越域引水增加蓄水量，網友興奮喊「終於突破結界」了。

南水局7日上午8時在曾文水庫施放燄彈，實施人工增雨，盼再增加雨勢。曾文水庫7日蓄水率仍僅6.45％，曾文與烏山頭串聯合計蓄水率為13.35％，南化水庫19.69％，南水局表示，若上游雨量夠多，土壤內逕流量會逐漸進入水庫區，增加蓄水量。

台南市中心中午過後一度放晴，民眾看見太陽出來，紛紛說「好不容易降溫了，不能再下一下嗎？」也有網友表示「集水區才是重點」。