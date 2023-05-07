台中科技大學企業管理系7日舉辦系友會暨第六、七屆理事長交接典禮，在台中科大體育館席開30桌。（馮惠宜攝）

台中科技大學企業管理系培育出成真咖啡創辦人王國雄、亞洲光學董事長賴以仁等多名企業家，該系今（7）日舉辦系友會暨第六、七屆理事長交接典禮，在台中科大體育館席開30桌，第七屆理事長由風光Ai窗總經理吳律謙接任，他希望透過系友會平台，促進系友間交流合作，支持母校的發展和教學，並為學弟妹們提供更多的學習資源和就業機會。

前身為台中商專的台中科大，創立在民國8年，其商學院科系是台灣中部地區培育商業人才的重要學府，企業管理系更是該校的傳統強項，歷屆畢業生中有許多知名企業家，如王品集團前副董事長兼成真咖啡創辦人王國雄、亞洲光學董事長賴以仁、亞洲光學總經理林泰朗等。

吳律謙領航的風光Ai窗擁有亞洲第一超高水密2000pa TAF認證的智能窗技術，號稱台灣氣密窗第一品牌；吳律謙在110年榮獲台中科大傑出校友的殊榮，也是創校百年以來最年輕的得主，今（7日）他正式成為企管系系友會的第七屆理事長，他也邀請300多位系友參加在學校體育館舉行的交接典禮。

吳律謙在典禮上表示，能夠在門窗產業推出「AIW玄關門電子鎖」等創新產品，都是受益於企管系的教育和訓練，因此他對母校有深厚的感情和情誼，未來他將會秉承系友會前輩們的精神和智慧，帶領系友會走向更高更遠。

吳律謙也特別贈送了5具搭載指紋辨識與遠端APP控制的AIW玄關門電子鎖給母校商學院、企管系，他強調，未來會繼續發揮自己的專業知識、經驗與人脈，為系友會這一個平台的發展盡一份力。

台中科技大學窗吳律謙