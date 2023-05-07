台北市營養午餐均價高於全國平均，國民黨台北市議員王欣儀接獲許多學校及家長陳情，因應物價持續上漲，今年已確定又要漲價，漲幅在3至10元不等。她要求，蔣市府應該要幫忙減輕市民負擔。教育局回覆，總計2023年補助學生午餐約5.6億，統計至4月計有18校預計調漲餐費。

王欣儀接獲陳情指出，內湖國中上個月要用原規格60元招標卻已「流標」，再次招標勢必得提高價格。而第一所國中標出的合約價格具指標性，後續學校陸續要招標時，也必須調高價格才標得出去。台北市營養午餐均價高於全國平均，今年確定又要漲價，漲幅在3至10元不等。

王欣儀提醒，在一定的漲幅比例，市府應酌予補助，比如北市15萬名學童用餐，市府補助1餐1塊錢，一年約補助2400萬，過去柯市府不願意做，蔣市府應要給予挹注。為打造讓父母敢生且容易養的友善育兒環境，及維持學童營養午餐品質，蔣市府也應該要予以補助。

教育局回應，111學年度計有46校調漲餐費，平均調漲6元，調漲後平均餐費為57元。112學年度尚在作業中，統計至4月計有18校預計調漲餐費。而北市學校午餐費用由各校午餐供應委員會訂定，如有漲價需求，於下一學年度招標規劃前，透過問卷等方式調查家長意願，達7 成問卷回收，6成以上家長同意，單次調增以10元為上限。

教育局指出，有機食材3菜1米2023年共編列1億4246萬7600元經費，國產可溯源食材則預估中央補助經費約2億7000 元。弱勢學生午餐補助編列 2 億 1727萬7825元，總計2023年補助學生午餐約5.6億。