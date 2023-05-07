王少偉被懲罰後氣罵隊友。（衛視中文台提供）

胡瓜、葉欣眉主持的衛視中文台《歡樂智多星》播出超過2200集，這次全新大改版，新增「生存之站」單元，藝人必須站在將近一層樓高度的高台上答題，一旦答錯，腳下地板就會打開，直接墬入陷阱池，讓藝人光站上答題區就腿軟，胡瓜和葉欣眉的一搭一唱，更讓答題節奏緊張刺激，就連遊戲老手王少偉都大意掉落陷阱池，氣到拿陷阱池裡的海棉方塊丟隊友，邊丟邊碎唸。一旁的胡瓜也開玩笑說：「有高血壓、心臟不好的，千萬不能來玩！」

節目改版首集就由「三國智多星隊」的Miyake、王少偉、風田、瑪麗與「海歸隊」的邱凱偉、孫國豪、許斐棋、貝克宇，在資格賽「生存之站」裡進行挑戰。一開始由「三國智多星隊」的Miyake、王少偉、風田及瑪麗率先上場，由於答題失敗會直接掉落2.4公尺高的陷阱池裡，讓第一個站上答題區的風田直呼緊張到腿軟，一答對馬上飛快離開答題區，輪到王少偉登場答題時，一開場還笑說，很少節目改版會問藝人有沒有做過健康檢查，如今站在答題區上，讓王少偉直呼剛剛大家在聊什麼自己都沒有在聽，因為壓力好大。

當問題問到洗完頭護髮油的塗抹方式時，神情略顯緊張的王少偉立刻轉頭望向好友，並且是髮型造型師的Miyake，王少偉大喊：「專業的！我只相信妳」，Miyake也很快的分析完3個選項，最後王少偉選擇相信專業，就選了Miyake建議的答案，閉眼做好膝蓋微蹲的準備姿勢。就在答案公布前，胡瓜竟然跟Miyake討論起護髮油為何不能由上往下塗抹，讓早就緊張到爆表的王少偉大喊：「我不知道是不是由上往下啦，但我一直感覺我要往下了！」就在胡瓜按下按鈕公布解答時，瞬間王少偉一邊「喔」的好大一聲，一邊直接墜落2.4公尺高的陷阱池裡，成了節目改版後第一個掉落陷阱池的藝人。不甘示弱的王少偉掉下後立刻撿起身旁的緩衝海綿方塊，從下用力往上丟，邊丟邊碎唸，不敢置信居然答錯了，萬一掉下來是水怎麼辦？讓主持人葉欣眉趕緊交代工作人員把答題區的閘門關起來，不要讓他再唸了，讓現場所有人笑翻。全新大改版將於5月8日(一)晚上7點播出。