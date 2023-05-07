烏克蘭昨（6）日稱，使用西方軍援的愛國者（Patriot）防空系統後，4日首度擊落俄羅斯最先進的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，稱「甩了俄羅斯一巴掌」。官員稱，攔截引發爆炸，炸彈碎片散落基輔街頭。

烏克蘭6日稱，首度使用西方軍援的愛國者（Patriot）防空系統擊落俄軍的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

綜合美聯社、半島電視台（Al Jazeera）報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）昨日在Telegram發文稱，一架俄軍米格-31K戰鬥機4日深夜從俄羅斯起飛，向基輔發射Kh-47「匕首」極音速飛彈，不過最終遭到一枚愛國者飛彈擊落，他稱：「我們擊落了『不可一世』的匕首。」這也是外界已知，烏克蘭頭一次使用西方援助的愛國者飛彈防空系統。

Ukraine's air defenders shot down Kinzhal, a hypersonic aeroballistic russian missile, for the first time since the attacks began. This was done by operators of Patriot air defense system. pic.twitter.com/V2YqZE5QEU — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) May 6, 2023

「匕首」極音速飛彈是俄軍最先進的武器之一，這種空射彈道飛彈能搭載核彈頭或常規彈頭，射程長達2000公里，飛行速度高達10馬赫（相當於時速1萬2350公里），因此難以攔截。「匕首」能摧毀包括地下碉堡、山區隧道等堅固目標。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）接受烏國媒體採訪時表示，「他們之前稱，愛國者是過時的美國武器，現在就證明了它能有效對抗極音速飛彈」，他形容愛國者成功攔截匕首就像是「甩了俄羅斯一巴掌」。

烏克蘭6日稱，首度使用西方軍援的愛國者（Patriot）防空系統擊落俄軍的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。圖為4月底美菲進行肩並肩聯合軍演時發射愛國者防空飛彈。（資料照／路透社）

《紐約時報》（New York Times）報導，3名高階美國官員證實，烏克蘭用1枚愛國者飛彈擊落「匕首」極音速飛彈，這似乎也是首次證明，西方飛彈防禦系統能夠擊敗普丁宣稱刀槍不入的「匕首」飛彈，先前外界仍無法得知愛國者飛彈攔截「匕首」這類武器的能力。

官員稱，已經收到烏國軍方提供的數據，美軍分析師也已確認了烏國的說法，不過報導指出，獨立分析師認為數據還不夠，不願證實烏國說法。

另外《紐時》也引述官員稱，愛國者飛彈在基輔中心上空攔截「匕首」飛彈時引發爆炸，爆炸引起的衝擊波讓窗戶搖晃、發出嘎嘎聲，也將已經入睡的居民震醒，炸彈碎片四濺，散落距離政府辦公大樓不遠的街道，後續鑑識人員已回收炸彈殘骸。

烏克蘭於4月底收到第一批西方援助的愛國者飛彈，基輔並未說明究竟收到幾套愛國者防空系統，也未透露在哪裡部署，美國、德國都證實各軍援烏克蘭1套愛國者系統，荷蘭提供2套。

每一套愛國者系統需要90人操作及維護，每顆飛彈要價400萬美元（約新台幣1.22億元），打造發射台的成本為1000萬美元（約新台幣3.06億元）。歐勒什丘克表示，他在2021年8月訪問美國時，首度要求華府提供愛國者飛彈系統，當時華府並未答應，現在獲得愛國者就像「一場夢」。