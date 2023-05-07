新北一名正妹小琳（化名）將鞋子放在自家門外鞋櫃上，晚間小琳父親在觀看門外監視器時，發現樓上楊姓男鄰居行為詭異，竟將女兒的鞋子拿上樓5分鐘，而放回來時鞋內卻有「白色、長條形不明液體」，氣到報警處理；法官依犯毀損他人物品罪，判處楊男拘役20日，得易科罰金。

據判決書指出，2021年2月26日晚間7時許，小琳的父親在觀看門外監視器時，發現一名男子從樓上走下，在家門口鞋櫃徘徊，拿取一雙女鞋聞，之後又將鞋子取走上樓，約5分鐘後才放回原處並離去，小琳父親隨後去鞋櫃查看，發現鞋子內有白色黏黏不明液體，於是報警處理。

楊男到案後坦承有拿取鞋子，但辯稱自己只是拿起來聞並查詢鞋款，他當日自慰後未洗手，且因「過敏性鼻炎」打噴嚏，用手擦拭時沾到鼻涕及精液，因此拿取鞋子時才會沾到，且鞋子的功能及效用也不會因此喪失效用。

但小琳表示早就已經把鞋子丟了，「就算將鞋子還給我，我也不敢穿」。

法官勘驗監視器畫面及鞋子照片，發現鞋內之腳掌位置部分有明顯長條型、白色不明液體之痕跡，應可認是楊男以不詳方式將精液直接或刻意沾染到鞋子內部，倘如僅是拿取鞋子觀看或是聞，應僅會碰觸到鞋子之外部，而不會碰觸到鞋子內墊，因此不採信楊男說詞。

法管認為，縱然該鞋子具有清洗可能，也已足使一般人心生噁心、厭惡，且不願再使用，可認楊男所為已致鞋子達不堪用之程度，依犯毀損他人物品罪，判處楊男拘役20日，得易科罰金。