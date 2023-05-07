網紅「77老大」今（7日）擔任唐氏症基金會愛不囉嗦公益品牌一日店長，感受唐寶寶的銷售歷程與支持公益。他3月初被周刊目擊帶著同為網紅的女友Vivi書庭提前慶祝白色情人節，2人共度浪漫晚餐後還到汽車旅館續攤2個多小時，77老大隨後也在社群大方認愛，今聽到被稱讚認愛行為很霸氣，他害羞表示，「也不是啦，已經被拍到了，那就來澄清」。

他今坦言與Vivi書庭認識4年，交往大約1年，結婚部分則順其自然，雖然喜歡小孩但目前還沒有邁向人生下一步的打算；他先前爆出戀愛時被很多網友誤會他早就結婚多年，他笑說：「大家覺得這種新聞就是有了老婆或女友的劈腿，我就奇怪啊，你去就不會被拍，我們是去慶祝情人節，還好媒體、粉絲都對我友善」。

相較過去的低調，這次是不是愛的比較大方？他表示沒有，主要是平常就不會把私生活攤在公開場合，「不太想佔用大家目光，還是以專業、工作為主，平常不太習慣把家人、朋友放上去」。

他經營YouTube多年，擁有一票死忠粉絲，他說很多粉絲都會私訊他詢問家人生病的問題，讓他思考並計畫是否要回歸中醫師身分，「最近有在考慮要重新回到醫療職場，看YouTuber和醫生工作能否同步完成，因為我覺得我用網紅影片陪伴大家3年了，還是想在臨床上幫助患者」，他也表示目前還在考慮要到朋友診所開門診還是自行創業。