【全程字幕】張國煒親駕機返台！還原成田機場「開特例又反悔」過程 再道歉：旅客露宿機場我很不捨 @ChinaTimes ​

星宇航空昨天（6日）因為日本成田機場側風太大，使JX800台北飛東京航班2度無法落地，直到晚上才降落，將JX801（同架班機回程）併入JX803（東京飛桃園），加上原訂下午4時10分起飛的JX803飛機指示燈異常，檢修完畢後又發生機組員工作超時，緊急調派2名機師卻已是機場宵禁時間，逾300名旅客只能睡機場。部落客傑西大叔整理出星宇延誤事件時間軸，指業者犯三大錯誤決策，包括沒有多安排組員把JX801飛回來、未早下決定取消航班及忽略成田機場宵禁，導致一整個連環事件。

「這裡胡說 x 傑西大叔」在臉書表示，星宇因為成田機場一場怪風，導致3架A350有2架卡在成田機場，分析整個事件其實真的就是蝴蝶效應，他分析，星宇航空錯過三大決策點，第一，JX801跟JX803的旅客合併，其實不合併組員還是超時，是否早該加派一組人把JX801飛回來。

傑西大叔表示，第二，連續性的作業造成連兩台飛機的組員都超時，很巧的是這兩個決策點太接近，差了不到一個小時，而且一看跑道排隊實在太長了，超過10架等待起飛，整個下午跑道都在排隊，要等超過40分鐘，也就是估計要等到18時13分，組員絕對超時，無法登機起飛，卻還是讓旅客登機。第三是成田機場宵禁時間也超過，有組員也飛不了。最後還連帶影響JX02 台北飛洛杉磯的航班，隔天在台北沒飛機可飛。

傑西大叔表示，很明顯是星宇想要在壓線前解決問題，但都押錯寶，如果JX800改降名古屋的時候就發現組員會超時，是不是可以早一點安排接替的組員；另外合併801/803是老早就知道的事情，如果晚上7點就知道趕不上，是不是先不要讓客人上飛機等？

此外，成田機場因為噪音問題有宵禁限制，航空界無人不知，但星宇的人不知道？最後拖到移民官下班無法退關，乘客只能睡在機場，感嘆「這樣的時間來來回回折騰，還不如直接在晚上6點取消航班說明天早上再來吧，還可以去吃吃喝喝找地方睡覺」。