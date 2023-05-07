洛杉磯天使的5連勝在7日遭到遊騎兵中斷，而且還被痛扁了一頓。遊騎兵先發投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）8局無失分，加上打線在第9局海灌7分，終場10比1大勝。天使險些遭完封，大谷翔平4打數掛零，連續11打數沒有安打。

天使卓奧特（Mike Trout）首局帶頭安打推進至三壘，但是未能得分。第2局華勒斯（Chad Wallach）沒有配合隊友盜壘，居然站著被三振，又眼睜睜看著厄薛拉（Gio Urshela）在二壘前遭觸殺，成為雙殺。遊騎兵第4局以連續安打領先3分。

9局上，遊騎兵兩出局，二壘有跑者，高斯曼（Robbie Grossman）安打得分。本來只想拿個保險分，沒想到棒子收不住，連續9位打者上壘，包含7支安打與2次四壞保送，單局灌了7分，全是天使左投戴維森（Tucker Davidson）的自責分。以第9局的表現來說，戴維森幾乎投得比敗戰處理的野手還要爛了。

最後半局，落後10分的天使已無鬥志，幸虧祖瑞（Brandon Drury）轟出陽春炮打破鴨蛋，後面打者很快以內滾和飛球出局結束比賽。經過這一波5連勝，天使19勝15負爬上美西第2，暫居龍頭的遊騎兵也只領先1場勝差，天使仍有機會在下一場追平戰績。