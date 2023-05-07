王思佳日前在《女人我最大》介紹愛馬仕包包，被眼尖網友發現她所介紹的4款包包都與正品有明顯差異，質疑她所拿的包包為假包，王思佳第一時間表示因為感冒不適所以不想搭理網友的無謂質疑，但之後會再拍影片說明。

她6日深夜無預警上傳「疑似假包 我的回應【王思佳】」，表示包包已送往專業鑑定，但礙於包包將送到美國進行專業檢測，因此目前還沒有結果。她也在影片中氣憤表示，包包是跟代購花90萬元購買。如果包包最終檢驗結果為假包，她一定會譙翻代購。

由於王思佳送驗的包包，並非網友提出質疑的包款，因此又有大批網友在影片下方留言，不解她為何送檢的包包不是爭議包包，也有人不懂她為何不把所有包包一次送驗以示清白，排山倒海的疑問，也讓王思佳在不到12小時的時間，就把留言功能關閉。

王思佳經紀人表示，這2天王思佳身體不舒服，心情也因為這件事受到一定影響，「我想讓她休息一下，她關留言應該是一堆酸民留言所以才會關閉」，至於驗包的進度、結果，經紀人說目前還沒結果，有最新消息都會公布。他也再次解釋，王思佳5日發文「真真假假？誰說了算，明天「王美頻道」見，時間請鎖定限動」，是因為根據過往的到二手店賣包的經驗，都是業者當場確認為真品後報價收購，沒想過單純驗貨是要送到美國的專業機構驗證，因此才無法在第一時間提供證據。