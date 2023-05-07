瘖啞婦北車迷途驚慌無助 捷警比手畫腳助團圓

捷運警察隊4月23日在捷運台北站內獲報，一名瘖啞婦人與家人走失，驚慌失措著急萬分。員警到場後先行安撫婦人情緒，並以比手畫腳方式試圖與婦人溝通，再逐一找尋婦人身上可聯繫家人之資料，終於順利輾轉聯繫到婦人家屬，協助其平安團聚順利搭機返回金門，家屬對員警積極熱心之服務熱忱，至表感激。

捷警抵達現場，發現婦人神色慌張、表情無助，立即趨前關心詢問。因婦人為瘖啞人士，無法表達發生何事，員警嘗試透過文字、手語等方法與其溝通，婦人均無法理解，並以比手畫腳利用肢體語言，請婦人將其隨身攜帶之物取出，逐一細心檢視後，發現婦人姐姐手機號碼之紙條，於是輾轉聯繫上其丈夫。

捷警統計今年1至4月協助走散者共有21件。（翻攝畫面）

其接獲警方通知時，正於鐵路警察局台北所報案協尋，遂趕緊前來會合。經瞭解婦人與家人從金門來旅遊，預計搭機返家，卻於轉乘過程中不慎走失，丈夫表示幸好警方即時救助，未釀意外發生。

據捷運警察隊統計，捷運系統處理走失者今年1月至4月共82人，其中走散者計有21件。捷運警察隊呼籲，因捷運系統尖峰時刻人潮較多，如家有身心障礙人士欲搭乘捷運外出時，請儘量由家人陪伴，避免走失，或可隨身佩帶名牌、身分證明文件及家人聯繫資訊，以便即時提供聯絡資訊迅速協尋家屬。