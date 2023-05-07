據期交所統計，20～30歲及31～40歲年齡層是期貨市場主要的新開戶年齡層，占2022年全體新開戶數比重高達56.58％，顯示新一代的年輕族群已具備投資理財想法，也在校園學習到期貨、選擇權相關理論知識，更有意願參與期貨、選擇權等衍生性金融商品的交易。

不過，期貨與選擇權均屬於衍生性金融商品，具有「零和交易」的特性，有其交易風險，因此年輕族群在交易初期往往必須承受風險與損失，逐步在市場上摸索出理論與實務差距，方能掌握商品價格的變化與脈動。

康和期董事長孫天山指出，康和期對教育年輕族群落實普惠金融不遺餘力，常年與大專院校產學合作，本次活動要旨要讓大專院校年輕人以最低成本參與選擇權交易，瞭解真實市場環境，只要交易量達一個小門檻，還會提供3000元參賽獎學金，降低負擔與心理壓力。

此外，此次活動嚴格規定參賽者僅能採取交易風險最低的選擇權買方策略與價差組合策略，控管年輕學子的交易風險，讓參與賽事的年輕學子都能以實際交易來印證課堂所學理論、培養獨立見解，為未來的投資理財奠定基礎。

「康和盃大專院校選擇權實盤交易菁英賽」將於6月21日起跑，至8月16日共39個交易日，競賽標的為台指選擇權交易獲利率，獲利率前10名獎金共38萬元，冠軍可獨得20萬元獎金，盼藉此發掘更多有潛力的優秀操作達人，也讓年輕學子未來的金融職涯能步上坦途。