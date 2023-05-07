台鐵玉里-富里段 稻田出現百年老店台鐵logo 13:302023/05/07 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵玉里到富里路段驚喜出現台鐵圖騰(台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日旅客搭乘台鐵行經玉里-富里路段時，可在海側的翠綠稻海中看見百年老店台鐵logo！台鐵表示，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客可自火車車窗飽覽玉里稻田彩繪美景，這也是台鐵局今年首度攜手稻農公司彩繪稻田。 台鐵表示，不管車上目擊或現場打卡，想近距離欣賞稻田彩繪藝術的民眾，可自玉里火車站出發，騎乘腳踏車經玉富自行車道，約莫5分鐘，即可抵達（座標23°19'30.9＂N 121°18'39.9＂E），或至玉里興農橋上居高臨下觀賞，藍天白雲下搭配綠油油稻田、紅色鐵橋，與疾駛而過的火車共同合影。 #台鐵 #玉里 #富里 #logo #稻田 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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