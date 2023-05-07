近日旅客搭乘台鐵行經玉里-富里路段時，可在海側的翠綠稻海中看見百年老店台鐵logo！台鐵表示，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客可自火車車窗飽覽玉里稻田彩繪美景，這也是台鐵局今年首度攜手稻農公司彩繪稻田。

台鐵表示，不管車上目擊或現場打卡，想近距離欣賞稻田彩繪藝術的民眾，可自玉里火車站出發，騎乘腳踏車經玉富自行車道，約莫5分鐘，即可抵達（座標23°19'30.9＂N 121°18'39.9＂E），或至玉里興農橋上居高臨下觀賞，藍天白雲下搭配綠油油稻田、紅色鐵橋，與疾駛而過的火車共同合影。