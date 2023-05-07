中油宣布，國際油價大跌，經平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元；8日凌晨零時起，汽、柴油各調降1元及0.2元。累計112年至4月底止，中油共吸收約36.78億元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.26美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算跌幅為6.17％。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.9元、柴油每公升應調降0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降1元及0.2元。