國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委黨內初選，游淑慧宣布自行退選，由李彥秀代表出戰。游淑慧稱，看到高嘉瑜委員不斷用「喬」一字來形容這件事，那要讓大家了解，「您才是完美運用喬字的民代，例如，一通電話喬疫苗！」

對於國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委黨內初選，游淑慧日前宣布自行退選，由李彥秀代表出征。民進黨現任立委高嘉瑜見縫插針，稱此事證明游淑慧再怎麼努力，仍比不過三代從政的政治世家李彥秀，她也勸游淑慧，「不要再叫我唱什麼歌了，還是回家自己唱太委屈吧！」

游淑慧反問高嘉瑜，為什麼挺賴清德挺成這樣，賴清德沒辦法幫高處理一些扯後腿的男人？是英系把賴清德當塑膠？還是民進黨把高嘉瑜當塑膠？高嘉瑜可以高歌一曲「真心換絕情！」

游淑慧也直言，看到高嘉瑜委員不斷用「喬」一字來形容她不參選港湖立委的決定，「坦白說我覺得不太愉快，也不受尊重」。

游淑慧認為，港湖立委選舉檢驗的是高嘉瑜適不適任，因為高嘉瑜才是現任委員，至於國民黨如何產生提名人選，其實與高嘉瑜無關。

游淑慧反擊，如果高嘉瑜委員這麼愛用「喬」字，那要讓大家了解，「您才是完美運用喬字的民代，例如，一通電話喬疫苗！」