樂天桃猿與統一獅之戰受到梅雨鋒面影響，無法進行比賽，比賽延至7月2日原場地樂天桃園棒球場進行補賽。
桃猿原定週末2天進行「夯番薯」主題日，且有「韓國啦啦隊女神」李多慧來台應援，但今天賽前突然降下大雨，且雨勢不斷，球團經過評估後決定延賽。
昨天桃猿遭到味全龍逆轉，也送輪空的獅隊登上上半季龍頭位置，兩軍僅有0.5場勝差，今天原本要正面對決卻受到氣候影響，只能擇日再戰。
樂天桃猿與統一獅之戰受到梅雨鋒面影響，無法進行比賽，比賽延至7月2日原場地樂天桃園棒球場進行補賽。
桃猿原定週末2天進行「夯番薯」主題日，且有「韓國啦啦隊女神」李多慧來台應援，但今天賽前突然降下大雨，且雨勢不斷，球團經過評估後決定延賽。
昨天桃猿遭到味全龍逆轉，也送輪空的獅隊登上上半季龍頭位置，兩軍僅有0.5場勝差，今天原本要正面對決卻受到氣候影響，只能擇日再戰。
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