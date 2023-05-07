資深藝人崔佩儀昔日出演《花系列》走紅，在劇裡演活壞女人的形象，令觀眾恨得牙癢癢，近來則因圈外老公Sam和愛子貝克宇都在美國，隻身留在台灣，過著「偽單身」生活。昨（6日）晚她開心透露，兒子錄取伯克利音樂學院（Berklee College of Music），「爸爸、媽媽替你高興！」

昨(6)日深夜，崔佩儀興奮地在臉書等社群平台，高興宣布：「兒子（貝克宇）終於考上他的理想大學伯克利音樂學院，看他一步一步的朝向他的夢想前進，爸爸、媽媽替你高興！」並曬出寶貝兒子的出遊照，難掩喜悅之情。

貝克宇如願考取心目中的學校，也成為歐陽娜娜的學弟，不僅老媽欣慰，網友也替母子倆高興，紛紛回應表示；「這小子的確真的不得了，恭喜，不會因為父母都是名人就恃寵而驕，反而更努力上進，值得我們大家學習，父母以他為榮」、「帥又聰明，人才一個」、「最帥最聰明的星二代」，林書煒、侯昌明也留言恭賀，吸引3.7萬人按讚。

事實上，崔佩儀過去上節目回憶送兒子去美國念書的心情，「我的寶貝從懷到我肚子裡，你也知道我很疼他，一直到18歲他從來沒離開過我」，才會因為要分開，心情難過到不行，崔佩儀透露在機場一直哭，「哭到臉都變形了」，如今兒子短暫回台，母子終於能好好享受天倫之樂。