高雄全家海神職業籃球隊季後賽首輪「逆風作浪」，第四戰以22分差逆轉勝台鋼獵鷹，在5戰3勝制的季後賽首輪系列戰中扳平戰局。8日晚間7點高雄全家海神隊將在主場高雄巨蛋舉辦T1聯盟史上首場直播派對，邀請各位神隊友主場集結再掀巨浪，見證海神隊逆風作浪，航向榮耀的時刻！

高雄全家海神隊前役以永不放棄、「逆風作浪」的團隊韌性，驚滔駭浪99比98逆轉勝獵鷹，22分同時也創下聯盟季後賽最大分差逆轉勝，系列戰2比2扳平。5月8日高雄全家海神隊作客台鋼獵鷹，為服務廣大購買獵鷹主場門票向隅的神隊友，高雄全家海神隊將於高雄巨蛋首度舉辦主場直播派對，邀請所有神隊友免費入場，透過大螢幕為海神隊應援，贏下關鍵一役，前進冠軍戰。

高雄全家海神隊8日主場直播派對，將於17時30分開放高雄巨蛋1A三民家商側入場，神隊友入場將可獲得摺扇，場內並提供加油棒應援使用，邀請神隊友進場造大浪，挺海神，最佳第六人缺一不可。