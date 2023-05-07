近期有衛星照片顯示，北韓和中國之間透過公路運輸的邊境陸路貿易或已恢復。

據韓聯社援引美國之音（VOA）7日報導，美國衛星數據公司「行星實驗室」（Planet Labs）本月1日拍攝到的衛星圖像顯示，連接中國丹東與北韓新義州的鴨綠江大橋（北韓中國友誼橋）附近的中方海關露天倉儲區堆滿物品。

上月30日在同一位置拍攝的衛星照片中，相應物品僅佔露天倉儲區的一半左右。據悉，這裡原本用於停放等待返回新義州的北韓集裝箱卡車，近3年因北韓鎖國防疫幾乎清空。由此推測，衛星圖像中觀測到的物體很可能是開往北韓的貨運車。美國之音表示，如果相應物體是貨運車，則可解釋為北韓中國陸路貿易時隔3年多重啟。

北韓為防控新冠疫情於2020年初全面封鎖國境，去年9月恢復北韓中國貨列運作，部分海運也正在進行，但丹東至新義州之間的口岸貨運一直關閉至今。在此之前，曾有日媒於今年2月報導稱，位於北韓中國邊境地區東端的中國琿春和北韓羅先陸路貨運已經恢復。

另據美國之音透露，1日衛星照片拍攝到的北韓義州機場未見貨物。鋻於北韓此前一直在義州機場對自中國運入的鐵路貨物進行消毒防疫，有分析認為，北韓已將貨物防疫隔離時間從原本的3個月大幅縮短或完全取消。