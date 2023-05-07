樂天桃園球場6日在比賽中發生左中外野燈柱始終無法點亮、比賽仍繼續進行的情況，球團昨天回應，初步判斷是電力線無法過電導致燈柱不亮，副董事長川田喜則表示，球團會在下次回到主場前做好全面檢查，勢必要找出問題原因。

樂天桃猿昨天與味全龍交手，比賽進行到3局上由於天色昏暗需要開燈，但左外野近中外野燈柱卻發生故障，比賽因故暫停約4分鐘，雖然比賽很快恢復進行，但行程左外野暗、右外野亮的情況，燈柱持續到比賽結束仍都未恢復照明。

川田表示，發生問題當下有先檢查球場電源問題，也確認開關、電線，初步有掌握到原因，會在16日桃猿再度回到桃園擔任主場前做全面檢查，找出燈柱不亮的原因，「正式原因要等維護廠商來做檢查。」

川田也提到，自己過去也曾身兼樂天金鷲場務長，知道不中斷比賽、讓比賽順利執行是球隊的責任與義務，因此未來也會確保賽事執行，把該做的檢查做好，「昨天已有釐清部分原因，後續也會加強整體檢查。」