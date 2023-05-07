北水局今日上午於寶二水庫施放焰劑人工增雨作業。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

日前降雨較少，石門水庫蓄水率持續低於4成，今日終於迎來鋒面影響，普遍為各地帶來降雨。經濟部水利署北區水資源局把握機會，今日上午分別在石門水庫、寶二水庫施放焰劑人工增雨作業，北水局表示，目前石門水庫降雨量接近8毫米，寶二水庫也有11.5毫米降雨量，代表這次人工增雨對2座水庫集水區挹注都有正面幫助。

北水局統計，截至7日下午1時，石門水庫蓄水率36％、蓄水量7393萬噸、水位225.67公尺；寶二水庫蓄水率58％、蓄水量1826萬噸、水位140.00公尺。

北水局副局長郭耀程指出，最近雖較少降雨，但用水部分都有正常供應。今日上午7時30分，分別在石門水庫、寶二水庫施放焰劑人工增雨作業，這也是今年石門水庫第8次施放焰劑、寶二水庫第6次施放焰劑。

郭耀程說，目前石門水庫降雨量接近8毫米，寶二水庫降雨量也有約11.5毫米，代表這次人工增雨作業，對2座水庫的集水區，都有挹注作用。近期為迎接梅雨初期的銜接期，只要有下雨機會都會把握，盼提高降雨機率，對水庫和農民都有幫助。