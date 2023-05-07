由奧斯卡最佳男配角馬赫夏拉阿里接下演出的《刀鋒戰士》，將因近期的「好萊塢編劇罷工潮」而製作再次停擺。《刀鋒戰士》重啟版本實在是命運多舛，本來預計2023年上映但因原本的導演走人所以延宕到2024年，現在又因為好萊塢罷工潮而得「無限期延後」。

有「漫威最跩的超級英雄」之稱的《刀鋒戰士》，算是最早的第一部黑人主演的漫畫電影，刀鋒戰士在故事中天生就是「半吸血鬼」，接著成為了吸血鬼獵人。此次由馬赫夏拉阿里接演的《刀鋒戰士》，是重啟版本，最早之前已有三部曲分別在1998、2002、2004，而近年來漫威有意重新打造新的《刀鋒戰士》並納入現在的漫威宇宙，因此找來馬赫夏拉阿里接演。

最早《刀鋒戰士》三部曲由衛斯理史奈普領銜演出，但衛斯理在2006年捲入逃稅風波，被美國政府指控詐騙，官司打了四年，衛斯里理上訴最後被駁回，判刑三年。他於2010年琅璫入獄，至2013年刑滿出獄。