有人在「靠北中一中十點零」、「新黑特建中」、「靠北彰中2.0」等臉書專頁，以符號拼貼成納粹符號，3校均發出聲明，此非官方網站，要求撤文並向臉書檢舉，同時報警處理。

有民眾在臉書（Facebook）「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，後續有人發現在「靠北彰中2.0」、「新黑特建中」也都出現，3校緊急透過官方臉書及官網發出聲明，澄清非官方網站，除向臉書檢舉、呼籲撤文，並報警處理。

台中一中在聲明中提到，校方認為傷及族群與歷史傷痛符號不應作為貼文主題，深感遺憾，呼籲小編即時撤文；貼文後續已造成嚴重負面影響，請匿名小編自重，且衡量貼文內容與言論自由的比例。

中一中指出，日前園遊會海報文宣事件，本校已深切檢討並向社會大眾道歉，在學習面對錯誤、面對爭議，盼大家從中學習教訓，學會尊重與理解。

建國中學透過官網發布聲明表示，經了解其他學校臉書粉絲專頁也出現相同圖案，不排除有心人士利用各校粉絲專頁散播不當言論，發文者應為個人言行負起責任。

建中指出，言論自由應以不侵害他人自由權利為前提，更不應以言論自由之名挑起歷史爭議與傷痛；提醒學生創設類似社群平台，皆應負起積極管理責任，以免淪為有心人士擾亂社會秩序的工具。

國立彰化高中在官方網站發布聲明表示，這篇貼文雖已由小編主動撤文，但已嚴重損害校譽及引發負面影響，學校相當重視，已主動向警方報案，也呼籲學生或外界勿在網路散布各種歧視及足以挑起傷痛或仇恨圖文。（編輯：陳仁華）1120507