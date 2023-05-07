星宇航空5月6日JX803東京－台北航班，因航機指示燈異常檢修、等待起飛、機組員工作超時、成田機場宵禁等因素，航機無法返台，導致302名旅客夜宿機場。星宇航空上午除原訂的JX801航班，又另加派1架A321前往東京載人，最後189名旅客下午已經起飛，預計下午3時35分抵達桃園國際機場。

星宇航空說明，6日JX803東京－台北航班原訂日本時間下午4時10分起飛返台，但該航機降落時航機指示燈顯示異常，須依規定進行檢查，直到日本時間晚間6時13分檢查完成，但因成田機場側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，最後導致飛航組員面對超時問題，因此加派2名機師從台北搭機趕往東京，又因成田機場達宵禁時間，禁止航班起降，只能安排旅客於機場候機室過夜。

星宇航空表示，今日已將40名旅客簽轉他航，表定的JX801航班則有空位，接回74名旅客。公司也調度1架A321飛渡東京，接回188名旅客及1名嬰兒。

星宇指出，原執行此航班任務的A350航機，以及因前日JX800延誤而尚滯留於成田的另一架A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班程度降至最低，公司緊急調派4名連同董事長張國煒在內地A350機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛2架A350於日本時間上午約9時起飛返台。

星宇航空說，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件的處置措施。