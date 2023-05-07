北韓單方面切斷與韓國的官方聯絡管道至今已有1個月。

據韓聯社報導，北韓從4月7日起不再接聽韓國通過軍事通信線路和兩韓聯絡辦公室（聯辦）撥打的例行電話。韓國將兩韓的聯絡管道視為避免偶發性衝突的溝通機制，但北韓時常將其用作表明立場變化的工具。

不過，北韓此次單方面失聯的理由尚不明確，在過去的一個月裡，北韓沒有給出任何交代。據了解，韓國政府猜測3月舉行代號為「自由護盾」的韓美聯合演習和4月正式要求北韓停止擅自使用開城工業園區內韓國設施設備，成為北韓失聯的決定性因素。因為北韓從拒收韓國涉工業園區通知的第2天起，便不再接電話。

兩韓官方斷聯的狀態，很可能將持續相當長的時間。北韓有單方面失聯後，為切換對話模式而主動聯絡的先例，但在南北韓關係陷入僵局的情況下，北韓很難輕易改變態度。再加上，北韓近期還爆粗口譴責韓美首腦會談及增強延伸嚇阻力的《華盛頓宣言》，甚至焚燒以韓美元首為原型的稻草人，以宣泄不滿。

韓國統一部官員指出，從先例來看，北韓會在形成特別的契機或自己感到有需求時恢復官方聯絡，因此從當前形勢和北韓表現來看，恢復例行通話尚需時日。

另外，兩韓官方斷聯一年以上的情況不乏其例。2020年6月，北韓為抗議韓方民間團體空飄傳單而切斷聯絡，次年7月才以首腦互致信函為契機，以恢復互信為名義時隔13個月恢復聯絡。2016年2月，北韓以韓國停止運營開城工業園為由切斷聯絡，直到2018年1月表明參加平昌冬奧意願後，才恢復聯絡。