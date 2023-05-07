近期臉書興起「靠北系列」的匿名粉專，最近包括中一中、彰中、建中等匿名靠北社團，都出現用符號拼湊成「納粹符號」的貼文，引發各界關注，彰化高中今出面表示，「靠北彰中」非學校成立，貼文已損害學校名譽，目前已報警請警方處理。

近期臉書興起相當多「靠北系列」的匿名粉絲團，包括學校、公司行號、甚至是警政單位等，近來有許多學校粉專出現出納粹符號的貼文，引起眾人撻伐，不少網友怒轟「小編沒在審文嗎？」、「很好玩很好笑嗎」。

彰化高中表示，有關匿名版黑特粉專「靠北彰中」張貼關於「納粹符號」的貼文，經查貼文的發文者為匿名，該貼文已由該版小編主動撤文，但貼文已經嚴重損害本校名譽，連帶引發後續負面影響，因此校方主動報警，交由警方處理。

彰化高中強調，靠北彰中版為借用彰中之名成立的匿名版，並非學校官方設立，因此呼籲學生或外界勿在網路散布有關各種歧視，或足以挑起傷痛、仇恨的圖文，期盼全體師生共同維護優質網路環境，未來媒體素養教育將是本校持續重視及努力的方向。

由於臉書「靠北社團」多半為匿名，時常遭人檢舉，因此也引起執法單位注意，有警方私下透露，過去臉書「靠北社團」的經營模式單純供民眾抒發、八卦的地方，不過近來出現不少集團控制的靠北社團，除了帶風向之外，龐大的流量也帶來不少商機，可以賣輿情、風向等。

不過警方也強調，在網路世界匿名還是會被追查到真實身分，經調查若涉及誹謗、抹黑或《妨害名譽》等，也可能會吃上官司，因此千萬不要心存僥倖，以為匿名在網路攻擊、霸凌別人就沒事。