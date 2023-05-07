樂天桃猿黃子鵬本季先發出賽6場拿下2勝3敗，其中有一半場次失分至少5分，總教練曾豪駒認為，黃子鵬投球狀態沒問庭，主要是心理層面影響較大，加上對手掌握失投球，至於如何改善？他簡短扼要地說：「只要想法簡單就好。」

黃子鵬去年投出生涯年，拿下12勝3敗、自責分率2.33，今年開季卻投得有些跌跌撞撞，6場出賽中只有1場無失分，其中3場比賽失至少5分，昨天則是「單局爆」，被劉基鴻、吉力吉撈全壘打成為重傷害。

曾豪駒認為，黃子鵬昨天投球狀態沒問題，前5局十分穩定，第6局可能想法多一點後就讓打者上壘，之後又出現長打造成重傷害，「昨天很多球沒投到自己想要的位置，加上對方掌握他的失投球掌握得很好。」

今年出賽有較多大量失分的情況，曾總認為主要是出在心理層面，「或許跟去年成績多少有關，球員想要維持去年的水準，但最根本的還是要從基礎做起。」他認為，黃子鵬問題不大，只要想法簡單就能改善問題。