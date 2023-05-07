岸田文雄夫婦今天上午9時30分搭乘專機前往韓國，中午時分降落在城南首爾機場，韓國政府由外交部第一次官張虎鎮代表迎接。岸田抵韓後隨即前往顯忠院。

韓國聯合新聞通訊社引述日本官員報導，岸田訪韓首站選擇參拜顯忠院，是為了對在韓國歷史有顯著貢獻人物表達敬意，表示「一國領袖出訪國外時，前往該國顯忠設施參拜是非常自然的事」。上一位造訪韓國顯忠院的日本首相是在2011年10月訪韓的野田佳彥。

日本共同社則表示，日本首相訪韓時前往顯忠院參拜是慣例，對岸田而言也具有重啟「穿梭外交」的意義。也有分析認為，韓國顯忠院供奉在韓戰中犧牲烈士，前往顯忠院參拜具有強化韓日安保合作的意涵。

岸田結束顯忠院參拜行程後，下午將前往首爾龍山總統辦公室與韓國總統尹錫悅進行峰會，消息人士指出，日方事前了解4月底韓美峰會協議結果，可能跟進韓美峰會成果強化韓日安保合作，並提出擴大半導體供應鏈、防止軍事相關技術外洩對策等經濟安保合作方案。（編輯：郭中翰）1120507