南韓啦啦隊女神李多慧三月宣布加盟「樂天女孩」，首次登場應援就吸引上萬球迷到現場一睹風采，還出現「手機海」搶拍的奇觀，不過擁有甜美臉蛋的她，卻被網友質疑「到底有沒有整形」，甚至還曬出今昔照片做出對比，立刻掀起討論熱度。

李多慧擁有一副甜美臉蛋，只要笑起來都能瞬間融化男性粉絲的心，不過有網友在Dcard以「最夯啦啦隊女神李多慧有無整形」為題發文，並曬出多張過去與現在的照片做比較，對比後，原PO表示李多慧從小就是美人胚子，唯一有差別的部分，就是妝感明顯不同及臉頰稍微有肉，此外就是照片濾鏡選用有改變，但仍不忘強調：「自然美女就是讚，支持」，不難看出對李多慧外貌的高度讚賞。

網友發文詢問李多慧是否有整形。（圖／Dcard）

對此，網友紛紛留言回應：「從以前到現在都好漂亮⋯一級棒」、「不管多慧有沒有整都比林襄香」、「覺得她沒整耶，頂多有做醫美吧」、「以前的妝容跟打扮有點顯老」、「五官根本都一樣 ，但就是下巴、下顎線變比較明顯」、「妝容跟髮型吧，妹妹頭的時候超可愛」、「身為女生還是不得不讚嘆她超級漂亮」、「我認真看覺得差在臥蠶的妝耶」。

李多慧加盟「樂天女孩」後，就被傳出跟林襄「后不見后」的傳聞，昨(6日)雙姝在眾人引頸期盼下終於合體，林襄還特別學了韓文向李多慧打招呼，李多慧也用中文直誇林襄可愛，對於外界甚囂塵上的不合傳聞，林襄澄清由於球賽前就排好工作，才會拖到今天才與李多慧見面，也不忘提醒眾人不要聽信網路謠言。