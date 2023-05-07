日前台中一中爆發「烯環鈉」爭議事件，經校方出面道歉滅火風波才平息，未料臉書「靠北中一中十點零」被匿名者以符號拼湊成「納粹」，後續在「靠北彰中2.0」「新黑特建中」也都出現同樣貼文，中一中緊急透過官方臉書以及官網發出聲明，要求撤文並向臉書檢舉，同時報警處理。

在獲悉「靠北中一中十點零」疑出現爭議貼文後，台中一中昨（6日）深夜也在臉書官網發出聲明，「本校認為傷及族群與歷史傷痛符號不應做為貼文主題，本校深感遺憾，呼籲小編即時撤文」。

內文也提到，該版非該校官方網站，發現貼文，已立刻進行檢舉，並報警處理；校方解釋，雖無法確定貼文者是否為中一中學生，貼文後續已造成嚴重的負面影響，請匿名小編自重且衡量貼文內容與言論自由的比例。

而「靠北中一中十點零」小編也緊急發出聲明致歉，小編強調，「本版先前因為特定的發文內容引發族群對立的問題，已經進行了刪除處理。由於段考即將到來，本版的管理人員因為課業繁忙而未能及時回覆訊息和進行相關處理。在此，我們對讀者們深感抱歉，並承諾將以之前討論文章時的留言為參考，來審慎考慮未來發布文章的標準。」