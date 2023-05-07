「白蘭氏萃鷄精」補充媽咪們在事業與家庭追求平衡的體力支出。（白蘭氏提供）

現代女性在讓自己活得精彩的同時，常要以斜槓身份照顧身邊所愛之人，包含媽媽、女兒、妻子、職場等。保健品牌看準母親節商機，推出一系列照顧媽媽又能愛護孩童身體機能的商品，要作媽咪的最佳夥伴。

根據yes123求職網調查發現，包含處理公事與家事，自認擔任「職場媽媽」的每天工作時間，平均落在10.7小時。「白蘭氏萃鷄精」體貼現代超級媽咪們在事業與家庭追求平衡的體力支出，針對口感、營養持續精進，以符合女性在不同時期的營養需求，經過專業雙層循環萃取技術，從原型食物萃取完整鷄隻營養與風味，標榜品嚐得到膠質黏密口感與濃郁香氣，就像家中慢火熬煮的現熬鷄湯般鮮美好入口；每100mL含有5600mg高含量膠原蛋白與10g優質蛋白質，能調理體質增強體力，增加豐潤好氣色。

慶祝母親節，白蘭氏與台北市立兒童新樂園合作，凡母親節周末(5／13-14)著親子裝入園的母親，將可以獲得限量發行、內含白蘭氏萃雞精與葉黃素精華凍的「寵愛媽媽禮」；另即日起至5月31日買白蘭氏滿288元，登錄發票抽tokuyo mini玩美椅滿足款、VIVISPA 按摩券等好禮。

正官庄推出「活蔘28D PLUS」，照顧兼顧家庭與事業的雙全型媽媽，含有6年根高麗蔘補氣補力、3種維他命B及牛磺酸，與嚴選異麥芽寡糖幫助營養好吸收，隨時補充能量；另有明星商品「高麗蔘精EVERYTIME PLUS」，含嚴選6年根高麗蔘，即撕即飲的貼心設計，也是韓國人氣歐膩朴恩斌，隨時隨身提升保護力、增強體力的好幫手。