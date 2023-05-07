女星王思佳近日上節目分享愛馬仕包包收藏，意外引起買假包爭議，昨（6）日她拍影片正式回應，表示已經將包包送去美國鑑定真偽，甚至直嗆代購，如果是假貨要弄死他。不過用代購買包的行為引起了許多網友困惑，認為若有錢為何不直接在專櫃購買。對此，好姊妹關穎其實就曾透露不願找專櫃的原因，並且曝光入手3管道。

王思佳表示當初買包時，並非在愛馬仕配貨，而是狠砸近90萬新台幣委託代購協助，比原價貴了整整3倍。因此最後驗出假貨，絕對無法原諒對方，會找代購「弄死他！弄他祖宗十八代！我他X先去找那個殺人兇手！」

對此，有網友也挖出好姊妹關穎過去在Joeman頻道中買包的對話，當時關穎表示現在都很少去愛馬仕的專櫃買，主要是因為不喜歡配貨，「因為我覺得配貨要時間和耐心，花錢就是馬上得到你要的。」另外也和Joeman分享現在買包的3大管道，分別是代購、二手或是有朋友願意轉讓來獲得。

事實上，王思佳已經拍影片澄清，她解釋自己曾找代購確認商品來源，對方再三保證是真品，不過鑑定精品的店員也告知，可能盒子、防塵袋、購買證明都是真的，卻唯獨包包是假的。對整起假包事件，她表示現在沒消化完這些事，也提醒粉絲檢查自己的包包，有的人拿包包40年，一直沒發現真偽。