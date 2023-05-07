蕭秉治6日在高流開唱，近距離與粉絲互動。（相信音樂提供）

蕭秉治6日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，順利落幕。他去年認愛女友「小周慧敏」Tracy，女友也愛相隨到高雄力挺，不過他在台上有霸氣拍打女舞者屁股，笑說，不用事前報備，女友在開唱前有準備愛心飲料，暖心替他加油。

他自認，女友最喜歡聽他的歌曲〈都是我的錯〉，「我沒有問，是我猜的，因為是寫給她的。」他好友鼓鼓日前在生日曬出與女友大元親暱接吻照，大方放閃，他笑虧，當時一看到鼓鼓發文認愛，有被嚇一跳，「我一開始以為他結婚了，原來只是感謝文，但看起來很甜蜜，替他開心」，至於誰會先結婚？他開玩笑地爆料：「我覺得應該是他（鼓鼓），畢竟都發文了，感覺有在醞釀什麼，大家請期待。」

之後也會想公開浪漫放閃？他透露，因為女友是圈外人個性低調，連發文也不會互相tag，「她不喜歡發這種，她的IG版面也沒有我，我覺得她開心就好。」他預告今年有海外巡演計畫、正忙籌備創作新專輯，今年有望結婚？他直喊，「沒有」，希望明年順利發行新專輯，衝一波直登上小巨蛋開唱，不過公司對他有信心，透露若下半年小巨蛋有釋出時間，會先去幫他申請場地。

他為了在巡演呈現最佳狀態，去年12月成功瘦下10公斤，高雄場又再瘦2公斤，目前僅58公斤，希望之後能維持約在61公斤，身材體態都是最健康的模樣。他即將赴上海，廣州開唱，興奮說，跟當地粉絲們很久沒見面，期待他們聽到新歌、看到演唱會反應。