民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，護子心切的前總統陳水扁衝上凱道提出請願，國民黨台北市前議員羅智強為此向總統蔡英文提出特赦陳水扁的請求，說「饒了台灣的司法吧！」

羅智強昨（6）日在網路節目《全民平評理》表示，雖然陳致中在民進黨內將失去參政權，但有意願的話只要自己搞一個獨立政黨打陳水扁牌，還是很有可能選得上，根本不用擔心此問題。

「很多人已經連他身分都不談，保外就醫的受刑人，拜託，是受刑人！」羅智強怒批，保外就醫是在監獄內病到快死了，才放出來在醫院裡面接受治療，且還不是治到好，是治到不會死就要回監獄受刑，但陳水扁當初又是手抖、又是呼吸中止症，現在是到凱道、到廣播電台，「請問他現在跟特赦的差別是什麼？」

羅智強酸，陳致中洗錢入獄，在民進黨內是否公道，一般民眾根本不關心，因為那是陳致中應承擔的結果，但看到陳水扁趴趴走反而讓許多人無法接受，「我不是在怪陳水扁，我是在講蔡英文，妳有總統特赦權，那妳就特赦他嘛！妳不想承擔特赦的政治後果，就轉過來去踐踏保外就醫的法律制度」。

羅智強說，自己並非是支持特赦貪汙犯，但看到陳水扁上凱道時，真的忍不住要為台灣司法哭出來，「真的很誠懇的拜託蔡英文，妳就特赦陳水扁，饒了台灣的司法吧！」