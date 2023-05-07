根據美國矽谷科技新聞網站「The Information」的一份新報告，OpenAI公司2022年虧損5.4億美元（1.65兆元新台幣），是前一年的兩倍。

俄羅斯衛星通訊社援引消息人士稱，自幾周前推出付費版ChatGPT Plus以來，OpenAI每年有望創造「數億美元」的收入。然而，隨著越來越多的客戶使用其人工智能系統，以及新版本的培訓，成本可能會繼續上升。

該報導稱， OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）曾私下表示，他的公司可能會在未來幾年嘗試從投資者那裡籌集1000億美元。

據美國科技新聞網站Techcrunch報導，OpenAI目前的公司估值在270億至290億美元之間。這與《華爾街日報》在2023年1月初的報導一致，當時OpenAI的估值為290億美元，儘管其2023年的營收相對較低，估計為2億美元。據報，OpenAI預計到2024年將取得10億美元的收入。

ChatGPT自2022年11月下旬推出以來，估計吸引了超過1億用戶，其巨大的增長也證明OpenAI如此高估值的投資是合理的。目前尚不清楚這些用戶使用該服務的頻率，以及其中付費用戶的比例。

OpenAI的巨額估值表明，投資者對該公司抱有很大的增長幻想，而這種幻想並未受到當前相當緊張的經濟環境的影響。除了ChatGPT，OpenAI還提供其他模型和服務，如用於圖像生成的dall-e2或用於將音檔轉換為文本的Whisper；然而，它們都沒有ChatGPT的成功。