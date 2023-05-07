用泡麵果腹是不少上班族的日常。近期Netflix超夯台劇影集《人選之人》中，男主角因工作忙碌常吃泡麵當一餐。醫師表示，泡麵雖非致癌物，但有兩大健康危機，即營養不均衡與鈉含量過高。若民眾想健康地享受泡麵，可於烹調過程中加入蛋、蔬菜等，並減少調味料量，以降低泡麵對健康的傷害。

《人選之人》劇中，演員黃健瑋飾演的文宣部主任陳家競，因工作繁忙，常吃泡麵果腹，是眾多上班族的寫照。針對泡麵是否致癌，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，泡麵雖然添加很多成分，但都是合法添加物，但並非致癌物。「唯二要擔心的是，營養不均衡與鈉含量過高，長期食用仍有害健康。」

顏宗海表示，泡麵主要是麵體這一碳水化合物，缺乏人體必須攝取的蛋白質、蔬菜水果所含的維生素等營養素。此外，泡麵的調味包的鈉含量過高，一包泡麵的調味包所含的鈉，可能就超過成人每天的建議上限量，導致血壓升高。

他表示，如果想健康地享受泡麵，可先用熱水把泡麵麵體沖開或略煮一會，可過濾掉麵體上的油脂，再另取白開水煮開做湯底，加入蛋或肉等蛋白質，及足量的蔬菜。

他並建議，民眾儘量減少使用泡麵所附的調味醬料時，以降低鈉的攝取，並用安全的不鏽鋼碗或瓷碗盛裝，「盡量不要把泡麵當三餐吃。」