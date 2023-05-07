民進黨主席、副總統賴清德昨成立新竹縣信賴台灣之友會後，今赴桃園市中壢區仁海宮、平鎮區義民廟參香祈福，行政院副院長鄭文燦及多位在地議員都陪同現身。賴表示，許多人都誤解民進黨到了選舉才談和平，但民進黨創黨精神就是和平，他強調侵略者給的和平不是真和平，要捍衛民主自由的生活，就要和民主陣營活在一起，團結合作別被專制擊破。

賴清德今在參香後，以客語向鄉親問好，祈求國泰民安風調雨順。賴表示，台灣從專制走向民主，許多前輩為了台灣民主，不怕犧牲奉獻，現在很多人談及民進黨，都會說道清廉、勤政、愛鄉土，但其實還有一項價值，鮮少被人提到，就是「愛與和平」。

賴清德說，民進黨早期領袖包括林義雄、彭明敏、施明德和呂秀蓮等人，都主張愛與和平，因為這正是創黨本質之一。賴提到228事件影響台灣深遠，後續成為紀念日，希望別再重演，這天紀念日的名稱也是和平紀念日，和平就是民進黨本身的價值。

「和平、愛、有尊嚴，就是民進黨的精神」，賴清德表示，很多人誤解，民進黨到了選舉才講和平，日前蔡英文總統出訪和前總統馬英九出訪，代表不同意義，馬是走回過去一中架構，沒考慮到台灣社會反對九二共識，若走回一中原則，台灣的主權就沒有了。

賴清德認為，有所有權的房子才是自己的，侵略者給你的和平，不是真的和平，就和香港、澳門與西藏一樣，若以接受九二共識想和大陸簽和平協議，藉此謀取和平，這條路並非真和平。和平要靠國防、國防靠全民，目前政府正持續強化國防能量。

賴清德說，台海問題不是中國、兩岸、台灣的問題，是世界上共同的問題，若要捍衛民主自由，就要和國際民主陣營活在一起，可以讓大陸不敢輕舉妄動，一定要團結合作，心裡要堅定，不能被專制擊破。